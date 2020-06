Coronavirus negli Usa, Donald Trump aumenta le proprie protezioni personali: ecco come

Trump sarebbe molto preoccupato dal possibile impatto elettorale di una sua eventuale infezione da coronavirus, e quindi sta insistendo con il suo staff per aumentare le protezioni intorno a lui. Anche se - come è noto - continua a rifiutarsi di indossare la mascherina in pubblico ed ha ripreso a fare i grandi comizi e rally. La Casa Bianca ha quindi aggiunto al tradizionale advance team - la squadra che si reca in anticipo nei luoghi dove andrà il presidente solitamente per organizzare le questioni logistiche e di sicurezza - personale medica per un'ispezione delle zone potenzialmente a rischio. Massima attenzione viene riservata ai servizi igienici che Trump potrà usare che vengono sanificati in anticipo.

Ultimo aggiornamento: Sabato 27 Giugno 2020, 19:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA