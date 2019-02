Ex concorrente del Grande Fratello morta a 42 anni: «Trovata nuda e con droga in corpo». Temeva di essere uccisa

Grande Fratello

Laargentina, divenuta popolare in Spagna comenelle prime ore di sabato a nord di Buenos Aires.in una località nella località di Benavideo.. Nei mesi scorsi suscriveva queste parole: «Non ho intenzione di suicidarmi, non entrerò nel mondo della droga e non annegherò in una vasca da bagno, quindi se ciò accade...». Un tweet lanciato dopo aver accusato, nel marzo scorso in un programma televisivo, giornalisti e politici argentini di aver abusato di minori.Mentre si attendono i risultati finali dell'autopsia, le prime indicazioni della polizia sottolineano l'come ragione principale della morte, anche se alcune persone vicine alla vittima hanno mostrato dubbi parlando di omicidio., ha detto in un'intervista televisiva il suo avvocato, Alejandro Cipolla, che ha ricordato le accuse di Jaitt contro giornalisti e politici.La prima ricostruzione racconta che la polizia è arrivata sul posto verso le due di notte sul posto dopo aver ricevuto una chiamata che avvertiva di una persona scomparsa. La presentatrice televisiva era in una stanza sdraiata su un letto e i medici hanno confermato la sua morte.L'attrice, che ha partecipato al Grande Fratello in Spagna nel 2004, si era recata sul posto con il suo amico Raul, un paraguaiano di 49 anni, per un incontro con il proprietario dello stabilimento al fine di eseguire diversi tipi di eventi. Il medico della polizia scientifica non ha rilevato segni di violenza. «La causa della sua morte potrebbe essere un ictus causato da un mix di alcol e cocaina», aggiungendo che i campioni della sostanza sono stati trovati nel naso della vittima.