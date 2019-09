Grace crede di essere incinta, ma in realtà ha un tumore all'addome

Lunedì 9 Settembre 2019, 18:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pensava di, ma in realtà aGrace Baker-Padden, 23enne di Willington, nella contea di Durham, ha scoperto di essere incinta dopo aver fatto ben. Prendeva la pillola, così è rimasta molto sorpresa, ma lei e il suo fidanzato Joe Cowling, 28 anni, erano comunque molto entusiasti della notizia.Qualche giorno dopo Grace ha cominciato a soffire di nausea mattutina, il suo stomaco ha inziato a gonfiarsi, ma la 23enne ha creduto che fossero i normali sintomi della gravidanza. Quando alla decima settimana ha avuto delle perdite di sangue, credendole minacce di aborto, è andata in ospedale dove i medici hanno capito quale fosse la causa del suo malessere. I dottori hanno diagnosticato la gravidanza molare, una forma anomala di gravidanza in cui un ovulo fecondato non vitale si impianta nell’utero e comporta l’instaurarsi di una gravidanza anormali.Per 6 mesi Grace ha dovuto prendere farmaci chemioterapici antitumorali per tenere sotto controllo gli ormoni. Si tratta infatti di una rara forma di cancro che avrebbe potuto avere anche esiti importante. Oggi la ragazza sta bene, come riporta anche il Sun anche se i medici le hanno detto che ha il 15% di possibilità che si verifichi di nuovo, ma non comprometterà la sua capacità di poter avere bambini, un giorno, quando lo desidererà.