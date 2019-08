di Michela Poi

Venerdì 23 Agosto 2019, 20:04

Infastidita dai chili di troppo, si è rivolta ad un medico esperto in malattie metaboliche. Ma quando lasi è fatta visitare, ha fatto unaincredibile: eradi almeno 30 settimane, circae non se ne era resa conto.Lo strambo episodio si è verificato in un ambulatorio dell'ospedaledi Udine , dove la protagonista di questa insolita storia aveva chiesto un consulto sanitario per sovrappeso, problemi di respirazione ed alterata glicemia a digiuno.Dopo i risultati delle analisi, il medico che ha visitato la signora è rimasto piacevolmente sorpreso, tanto che poi ha condiviso quanto vissuto su Facebook , allegando anche la radiografia. «Una cosa è certa, il lavoro del Medico è raramente monotono – ha scritto -. Talvolta, però, capita di dare delle notizie inaspettatamente belle. Come oggi in ambulatorio, dove da una visita per sovrappeso, dispnea, dispepsia ed alterata glicemia a digiuno, ci è capitato di diagnosticare una gravidanza di almeno 30 settimane».