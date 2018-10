Scopre che la moglie lo tradisce mentre esplora su Google Maps

Fingono di essere padre e figlia ma sono amanti, a Chi l'ha Visto la 18enne: «Avevo 13 anni e lui 53. Non è stato un incubo»​

Tutti noi abbiamo avuto sospetti die infedeltà da parte di nostri partner. Alcuni, poi, sono riusciti anche a scoprire che quei sospetti erano fondati. Solo pochi, però, possono raccontare di aver scoperto di avere le 'corna' esplorando ladi Google Maps Un uomo di Lima, in, è tra questi. Come riporta Todo Noticias , anche se quest'uomo sospettava da tempo che la moglie lo tradisse, la scoperta è avvenuta in modo totalmente casuale. L'uomo, infatti, stava esplorando con launa delle zone più romantiche di, il, situato a sud della capitale peruviana e frequentato da coppie di tutte le età. Qui, ha notato una, che accarezzava il viso di un uomo disteso con la testa appoggiata sulle sue cosce.Anche se, per ovvie ragioni di privacy, Google ha coperto i volti delle persone immortalate dalla Google Car, l'acconciatura e l'abbigliamento risultavano essere inconfondibili: quella donna era proprio ladell'uomo che sospettava di essere stato tradito. Messa di fronte a quella prova così evidente, la donna hae questa brutta sorpresa ha portato, inevitabilmente, alladella coppia di coniugi.