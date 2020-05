Gli inglesi pronti per le vacanze all'estereo: ecco l'idea del Regno Unito

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Maggio 2020, 12:21

Il Regno Unito ha in progetto dicon altre nazioni per consentire ai britannici di poter fare vacanze in altri paesi senza dover trascorrere un periodo di quarantena., ma potrebbe esserci una clausola per chi viene da paesi con un basso numero di contagio.Il segretario dei trasporti Grant Shapps, al Telegraph ha spiegato: «Verranno considerate delle modifiche alla quarantena, ad esempio, cose come i ponti aerei che consentono alle persone di altri paesi che hanno essi stessi raggiunto livelli più bassi di infezione da coronavirus di venire nel paese». Allo stesso tempo si parla di inasprire le pene a chi violerà la quarantena, in modo da dissuadere chiunque dal farlo.Ogni decisione verrà presa insieme tra i politici e i sanitari. I regolamenti saranno applicati dagli ufficiali delle forze di frontiera con un supporto interno da parte della polizia. Migliaia di ufficiali di polizia per l'immigrazione con la possibilità di espatriare potrebbero anche essere impiegati negli aeroporti inglesi.