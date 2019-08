Gioca a Pokemon Go in auto con otto smartphone contemporaneamente: ma niente multa, ecco perché

Qualche anno fascatenò una vera e propria mania tra i fan: l'approdo anche in Italia del gioco per smartphone aveva infatti riscosso un grandissimo successo, che però è svanito col passare del tempo restando confinato ad uno zoccolo duro di fedelissimi. Zoccolo duro di cui faceva evidentemente parte un uomo che è stato beccato su un'autostrada dello stato di Washington, negli Stati Uniti.L'uomo era infatti fermo sull'autostrada quando un poliziotto si è avvicinato alla sua auto pensando che fosse rimasto in panne:, addirittura con. È accaduto a, città di periferia a sud di Seattle: la foto degli otto telefonini è stata postata dal profilo Twitter ufficiale della polizia dello Stato di Washington.La pattuglia non ha potuto multare il "giocatore" perché l'auto era ferma, quindi non c'era la prova materiale che stesse giocando mentre guidava. Il sergente Kyle Smith, protagonista della vicenda, ha però intimato all'automobilista di smettere di giocare e di rimettersi in marcia, perché la piazzola di sosta su cui si era fermato serve solo per le emergenze: e di certo giocare a Pokemon Go è tutt'altro che un'emergenza.