Minatori intrappolati a 700 metri di profondità: corsa contro il tempo per salvarli

Corsa contro il tempo per salvare 35 minatori rimasti intrappolati a 700 metri di profondità dopo un'esplosione nella miniera di Teutschenthal, nella Germania orientale. Lo hanno riferito le autorità locali, aggiungendo che i lavoratori si trovano in un'area sotterranea di sicurezza dove ricevono ossigeno. Due operai sarebbero rimaste ferite nell'esplosione. Sono arrivati in forze pompieri e soccorritori. Nella miniera lavora un centinaio di persone. Venerdì 8 Novembre 2019, 12:19

