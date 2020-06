George Floyd, Chrissy Teigen dona 200mila dollari per aiutare i manifestanti arrestati ma il web si divide: «Incoraggi la violenza»

Ooo they might need more money then. Make it $200,000 https://t.co/axuJnazJkU — chrissy teigen (@chrissyteigen) May 30, 2020

Ultimo aggiornamento: Lunedì 1 Giugno 2020, 10:25

La morte diha scosso glie molti personaggi dello star system.ha deciso di donare 200mila dollari per aiutare i manifestanti arrestati durante le proteste di questi giorni. La modella lo ha annunciato in unI followers hanno apprezzato il gesto, ma c'è anche qualcuno che ha commentato accusando la Teigen di giustificare e di premiare la violenza.«Wow, le" celebrità "pagano per incoraggiare il comportamento criminale», ha scritto un utente. Le sue parole e quelle di altri contestatori sono finite in uno screenshot su Instagram con cui Chrissy ha ribadito il sostegno ai manifestanti, come sottolinea l'Independent. «Sto con i nostri eroi là fuori in loro supporto e per solidarietà. Se non sai cos'altro fare, ogni piccolo aiuto aiuta... Il silenzio è tradimento».La Teigen ha scelto di dare il suo sostegno concretamente con una donazione, ma sono molti i personaggi dello spettacolo che hanno mostrato indignazione per quanto è accaduto. Floyd è stato arrestato e ucciso mentre era sotto la custodia della polizia. «Disgustoso», è stato il commento di Beyoncè. Lady Gaga ha puntato il dito contro il presidente degli Stati Uniti Donald Trump accusandolo di non aver fatto nulla contro questo clima e di essere "stupido e razzista".