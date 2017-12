Sgozza la moglie per gelosia: "Mi aveva detto che era vergine, non le ho creduto"

Mercoledì 20 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 21:21 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Uccide la moglie tagliandole la gola perché convinto che avesse mentito sulla sua purezza. Arben Rexha ha ucciso la sua donna Elidona Demiraj a Graham Street, nel borgo londinese di Islington, perché ossessionato dalla gelosia.L'uomo non riusciva a non pensare ai precedenti partner di sua moglie. La donna, di origini albanesi, aveva 25 anni, e prima di incontrare il marito aveva avuto altri uomini, anche se gli aveva garantito che non aveva mai dato a nessuno di loro la sua virtù il marito faticava a crederle al punto di arrivare ad ucciderla. I due si erano uniti per un matrimonio combinato, per questo Elidona si era trasferita nel Regno Unito, colto da un raptus però l'uomo l'ha accusata di aver avuto un aborto e le ha quasi tagliato la testa sgozzandola.Secondo quanto riporta Metro i due vivevano insieme a Londra da poche settimane. Il marito ha ammesso la sua gelosia nei confronti della moglie e ha confessato di averla ammazzata. Il prossimo 2 febbraio sarà condannato.