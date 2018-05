Mette il gatto in lavatrice e pubblica il video su Instagram: Arrestata una 19enne

Ha messo un gatto in lavatrice e l'ha accesa, filmando tutta la scena e postandola tra le sue stories di Instagram. La 'colpa' del felino, un randagio, sarebbe l'aver aggredito la sua gattina, in strada: intanto lei, una ragazza spagnola di 19 anni, è stata arrestata dalla Guardia Civil, dopo essere stata denunciata da diverse persone e associazioni animaliste.



A riferire la storia, l'agenzia Efe: lei abita a Ciudad Real, nel centro del Paese, ed è stata incastrata proprio dalle immagini pubblicate sui social. Quel filmati diffusi in rete hanno infatti permesso alla polizia di identificarla e di arrestarla per maltrattamento animale. La parte ancora più terribile dell'accaduto, è che dopo il primo "lavaggio" il gattino era sopravvissuto: per ammazzarlo, alla 19enne è servito un altro giro. Una spietatezza fuori dal comune.

