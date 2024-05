Gettano il figlio disabile in pasto ai coccodrilli: il corpo del bimbo di 6 anni trovato senza un braccio tra le fauci di uno degli animali

di Redazione Web

Orrore in India, dove una donna è stata arrestata nel sud del Paese per aver presumibilmente gettato il figlio disabile di sei anni in un canale infestato da coccodrilli nel distretto di Uttara Kannada, nello Stato del Karnataka, lo scorso 5 maggio. Il corpo smembrato del bambino, che aveva problemi di udito e un disturbo del linguaggio, è stato recuperato solo il giorno successivo.

Come riporta l'Independent, Savitri, la mamma 32enne, ha incolpato il marito Ravi Kumar, di 36 anni, di averla costretta a gettare il figlio tra i feroci rettili. Secondo quanto dichiarato all'Hindustan Times da un ufficiale di polizia locale, anche il papà del bimbo è stato quindi arrestato. A quanto raccontato dalla donna, il marito considerava il figlio un peso ed era protagonista dei loro continui litigi. Sembra che dietro il brutale omicidio ci sia proprio la disabilità del piccolo.

La giustificazione

Savitri ha raccontato che il marito ha abusato psicologicamente di lei convincendola a gettare il figlio nel canale. «Lui è il responsabile», si è giustificata la donna davanti alla polizia. «Continuava a ripetermi di lasciar morire nostro figlio perché l'unica cosa che poteva fare era mangiare.

Il ritrovamento del cadavere

Dopo che i vicini hanno dato l'allarme, la polizia ha inviato dei sommozzatori per cercare il bambino, ma l'operazione ha dovuto attendere il giorno successivo perché era già buio. Il corpo della piccola vittima è stato ritrovato tra le fauci di un coccodrillo e recuperato solo dopo aver catturato l'animale. Il bimbo è stato ritrovato senza un braccio e con profonde ferite e segni di morsi. La donna, che lavorava come domestica, e il marito muratore, sono stati arrestati con l'accusa di omicidio.

