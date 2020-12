Uccide la madre durante il pranzo di Natale, poi balla con il fratello accanto al cadavere: arrestata una 14enne

Ha ucciso la mamma durante il pranzo di Natale e poi ha ballato con il fratello mentre il cadavere era ancora a terra. Una ragazza di 14 anni avrebbe puntato una pistola su Victoria Ramirez, 43 anni, e l'avrebbe uccisa sparandole al collo nella loro casa a Springville, nello Utah. La giovane e la madre stavano festeggiando il Natale insieme ai fratelli quando si è consumata la tragedia.

Leggi anche > Perde il lavoro e torna a vivere dai genitori, il padre lo chiude in soffitta senza cibo per 4 mesi

Pare che dopo aver ucciso la donna l'adolescente abbia preso per mano il fratello 23enne e abbiano ballato insieme. A denunciare i fatti è stato un altro fratello della ragazza, un 17enne che ha assistito scioccato alla scena e ha allertato i soccorsi. Subito dopo la sparatoria il fratello è corso in bagno, si è chiuso dentro ed è riuscito a scappare dalla finestra per cercare aiuto.

Quando la 14enne è stata arrestata è sembrata assente e ha negato che la donna morta fosse la madre. L'altro fratello ha confessato che il 23enne avrebbe dato dell'erba alla sorella minore e proprio l'uso di stupefacenti potrebbe aver alterato il suo stato psichico. Il fratello maggiore, come riporta Metro, si è rifiutato di parlare con la polizia che non esclude un coinvolgimento nel delitto.

Ultimo aggiornamento: Sabato 26 Dicembre 2020, 13:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA