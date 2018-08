Sesso con un fantasma: «È lui quello giusto, presto avremo un bambino»

Sesso con il fantasma del fidanzato morto: «Ho delle belle sensazioni a letto»

Strane presenze in giro per strada a. I residenti non hanno potuto credere ai loro occhi quando hanno visto le immagini catturate dalle telecamere di sorveglianza. In un filmato dello scorso 20 giugno sembra che un fantasma cammini in mezzo al traffico, come riporta il Mirror. Si tratta di un'ombra scura che attraversa visibilmente la strada. I filmati di sorveglianza registrati nei pressi di un negozio mostrano una figura simile emergere 13 ore dopo accanto a un fattorino. Gli inquietantihanno messo in allarme i cittadini e i commercianti.«Non posso credere ai miei occhi. Pensavo che queste cose accadessero solo in televisione. Sembra che l'ombra stia guardando il ragazzo delle consegne», racconta un testimone. Il minimarket della drogheria si trova di fronte alla piazza della città e la gente del posto crede che l'apparizione sia lo spirito di qualche cliente rancoroso.«Ora ho paura di camminare vicino a quest'area. Ogni volta che mi avvicino ai luoghi degli avvistamenti avverto qualcosa di spaventoso», le parole di una negoziante.