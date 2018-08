Sesso, colpisce gli uomini dopo un rapporto: ecco cos'è il "Post Sex Blues"

è una consulente trentenne dinel Regno Unito, ed è finita più volte sui media per le sue affermazioni choc. Sostiene di farecon i fantasmi e di avere una relazione stabile con uno di loro. «Presto avremo un bambino», dichiara in un'intervista in tv.In tutta la sua vita ha avuto almeno venti amanti dall'. La prima volta che ha incontrato un fantasma è stato undici anni fa, quando si è trasferita nella sua casa con il fidanzato di allora. I rapporti sessuali erano quotidiani, ma solo ora ha trovato lo spettro giusto. Amethyst ha spiegato che solo i fantasmi le hanno fatto provare delle sensazioni uniche e degli orgasmi incredibili.Il "fantasma giusto", con cui ha scelto di mettere su famiglia, lo ha incontrato in Australia: «Un giorno, mentre stavo camminando nella boscaglia, godendo della natura, improvvisamente sentii questa incredibile energia. Sapevo che era arrivato un nuovo amante», ha raccontato Amethyst a Metro.uk. Lo spirito avrebbe persino scelto di abbandonare l'Australia per vivere con lei nel Regno Unito. Ora alla donna non resta che restare incinta: «So che sembra pazzesco, ma non penso che sia del tutto fuori discussione, le gravidanze che non vanno a buon fine, in genere, sono in realtà 'bambini fantasma' intrappolati nei corpi umani».