Famiglia fortunata: due fratelli vincono alla lotteria e diventano milionari a tre anni di distanza

Due fratelli americani vincono alla lotteria a tre anni di distanza l'uno dall'altro e diventano milionari. Il sogno americano per la famiglia Mudd ha la forma della fortuna sfacciata. I due fratelli Terry e Danny sono infatti diventati ricchi grazie a due vincite a sei zeri, arrivate a poco tempo l'una dall'altra.

Terry e Danny Mudd, la storia incredibile

Il primo era stato Terry, nel 2019. Il più grande dei due aveva giocato alla Virginia Lottery ed era riuscito a vincere 1 milione di dollari. Un segno del destino. Terry era tornato indietro al supermercato, dopo aver lasciato un articolo nel carrello della spesa e aveva deciso di acquistare il biglietto, che si è rivelato poi vincente. Scegliendo di essere pagato in contanti, ha poi portato a casa "solo" 657.030 dollari, tasse escluse. Insieme alla moglie ha comprato un camper e ha cominciato a girare gli States.

Il fratello Danny ci ha provato per i successivi tre anni e alla fine è riuscito a emularlo. Anzi, ha fatto addirittura meglio, strappando un premio da 3 milioni. Anche lui ha scelto il pagamento immediato in contanti e alla fine il suo premio si è ridotto a 1.875.000 dollari. «Non potevo crederci, ho pensato che non potesse essere vero», sono state le parole pronunciate ai funzionari della lotteria, con i quali ha poi scattato la foto di rito.

Ultimo aggiornamento: Sabato 24 Settembre 2022, 21:48

