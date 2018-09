Riavvicinamento straordinario, l'Etiopia e l'Eritrea riaprono il confine dopo 20 anni

Martedì 11 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:11 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Celebrando il loro drammatico disgelo diplomatico, i leader dell'Etiopia e dell'Eritrea martedì hanno aperto ufficialmente il confine dove una sanguinosa guerra e le conseguenti tensioni li hanno divisi per decenni, con i residenti emozionati che si sono potuti riabbracciare dopo anni di separazione.Abiy Ahmed, il nuovo primo ministro riformista dell'Etiopia, e Isaias Afwerki, il presidente dell'Eritrea, hanno visitato il “Bure Front” insieme ai membri delle loro forze armate per celebrare il nuovo anno etiopico, come ha reso noto il capo dello staff di Abiy Fitsum Arega in un post su Twitter.Sempre sul social il ministro dell'informazione eritreo Yemane Meskel ha fatto sapere che i due hanno aperto il posto di confine "per la connettività del trasporto su strada", facendo lo stesso nella traversata di Serha-Zalambesa.Le foto postate da entrambi i funzionari – fa sapere il “The Telegraph” - hanno mostrato il signor Abiy che camminava a fianco, mentre centinaia di civili tenevano le bandiere in mano. Gli ex rivali si sono riconciliati da quando Abiy, a poche settimane dal suo insediamento, ha annunciato che l'Etiopia avrebbe sottoscritto un accordo di pace che ha posto fine a una guerra di confine che ha ucciso decina di migliaia di persone.Al tempo disse che i paesi avrebbero festeggiato il nuovo anno etiope insieme: "Vogliamo che i nostri fratelli e sorelle vengano qui e ci visitino il prima possibile".Le ambasciate sono state riaperte, le linee telefoniche sono state ripristinate e sono ripresi i voli commerciali tra le capitali, mentre alcune famiglie separate da tempo si sono potute riavvicinare.L'Etiopia, che non ha sbocco sul mare, una delle economie in più rapida crescita in Africa e l'Eritrea, una delle nazioni più chiuse al mondo, stanno anche pianificano una cooperazione in particolare nei porti del Mar Rosso dell'Eritrea. Rapporti sui social media lunedì hanno indicato che le attività di sminamento sono in corso nell'area di confine mentre le Nazioni Unite hanno definito il confine uno dei paesi più pesantemente sfruttati al mondo.Lunedì Abiy ha detto ad Addis Abeba davanti a una folla di migliaia che "ad oggi, la gente etiopica ed eritrea prospererà insieme e marcia all'unisono ... Gli ultimi cinque mesi hanno portato speranza e riconciliazione”.Il nuovo anno etiope ha radici nella Chiesa ortodossa etiopica ed è legato al calendario giuliano. L'Eritrea ha usato il calendario gregoriano da quando ha ottenuto l'indipendenza dall'Etiopia nel 1993. La riconciliazione tra Etiopia ed Eritrea è stata accolta calorosamente dalla comunità internazionale e ha portato a una serie di ulteriori disgeli nella fragile regione del Corno d'Africa, con l'Eritrea che riprende i rapporti diplomatici con la turbolenta Somalia e il piccolo ma strategico porto e nazione militare. Ora gli osservatori si chiedono se il disgelo ispirerà il leader dell'Eritrea ad abbracciare le riforme e ad allentare un rigido sistema militare che ha portato il paese a diventare una delle maggiori fonti di migranti in fuga verso l'Europa, Israele e Israele.