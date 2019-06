Esplosioni e fiamme in raffineria a Filadelfia: colonna di fumo a chilometri di distanza Video

Una serie di esplosioni hanno scosso le case vicine a una raffineria di Filadelfia, nel nord-est degli Usa, poco distante da New York, dove è scoppiato un gigantesco incendio. Lo riferisce la televisione americana Nbc. La colonna di fumo nero che sale dalla raffineria, la Philadelphia Energy Solutions, si vede da chilometri. Ai residenti è stato chiesto di rimanere in casa. I vigili del fuoco sono al lavoro per domare le fiamme. La raffineria è la più grande della costa Est, con circa 1.000 dipendenti.



Venerdì 21 Giugno 2019, 12:35

