Barcellona choc, il fegato per Abidal comprato da trafficanti di organi? L'intercettazione

Barcellona, Abidal: «Io malato di cancro, Messi mi disse: ci fa troppo male vederti»

Mercoledì 4 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:46 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La sua storia ha commosso tutti, compresi i meno appassionati di calcio:, ex terzino della nazionale francese e del, nel 2011 aveva sconvolto il mondo annunciando di essere affetto da unal fegato. L'anno successivo, tuttavia, un, ufficialmente donato dal cugino, gli aveva però permesso di sopravvivere. Oggi, a distanza di sei anni, emergono però delle rivelazioni inquietanti, in base ad alcune intercettazioni che coinvolgono l'allora presidente del Barça, A rivelare il contenuto di alcune intercettazioni telefoniche è El Confidencial . La verità che emerge è decisamente inquietante: il fegato trapiantato a Eric Abidal, per salvargli la vita, era stato ottenuto in maniera illegale. Ovvero:da alcunidi organi senza scrupoli. Ad intercettare almeno quattro conversazioni telefoniche di Rosell sono state la Guardia Civil e la polizia nazionale spagnola. In particolare, c'è una conversazione in cui un anonimo interlocutore appariva decisamente nervoso mentre parlava con l'ex presidente del Barça: «Vediamo, Sandro, questa è una cosa che va decisamente contro di noi. Abbiamo comprato un fegato illegale e lo abbiamo spacciato per quello del cugino, del cugino! Lo abbiamo pagato i due anni di contratto che restavano a Abidal». Rosell, in quell'occasione, si era limitato a confermare quanto affermato dal suo misterioso interlocutore.