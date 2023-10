Emily Blunt costretta a scusarsi, riappare sul web un video in cui deride una cameriera sovrappeso: «Mi vergogno di me stessa»

La memoria collettiva della rete non perdona: lo ha imparato, a sue spese, Emily Blunt. L'attrice è stata costretta a scusarsi, dopo che un video imbarazzante è diventato virale. Nel video, che risale al 2012, Emily Blunt utilizzava termini dispregiativi per descrivere una persona sovrappeso. All'epoca, nessuno diede alcun peso alla cosa ma ora, nel 2023, la sensibilità è cambiata, nel bene e nel male.

Come riporta il Daily Mail, l'attrice si è scusata ufficialmente, dichiarando di vergognarsi molto di aver usato quei termini.

La clip che ha fatto il giro del web proviene da una puntata del Jonathan Ross Show, celebre talk show britannico. Emily Blunt raccontava di quando era stata riconosciuta da una cameriera in un ristorante della catena Chilis.

Queste le parole sotto attacco: «La ragazza che ci stava servendo era enorme, probabilmente aveva esagerato con il chili».

The comments were not pertinent to the story. She absolutely did not need to include them. I always liked Emily Blunt, but now I think she’s just a mean girl. Sad.