Da Oppenheimer a Depp-Luigi XV: il cinema non va in vacanza

In estate il cinema non va in vacanza: lo ha ricordato “Barbie” con il suo record d’incassi (Margot Robbie e Ryan Gosling ringraziano!). Ma la bambola Mattel non è l’unisca sorpresa del menù delle vacanze, dedicato quasi tutto agli eroi. Alcuni hanno superpoteri, come il teenager di DC Comics “Blue Beetle” (in sala dal 17 agosto), o grandi abilità, come il poker d’assi di “Tartarughe Ninja: caos mutante” (il 30/08), altri invece sono investiti di grandi responsabilità a cui non possono rinunciare. È il caso di “The equalizer 3: senza tregua” di Antoine Fuqya (il 30/08), che vede Denzel Washington di nuovo in azione per raddrizzare i torti e le ingiustizie del mondo. Per l’occasione torna anche Dakota Fanning. Ciò che lo rende unico agli occhi degli spettatori nostrani però è la location: girato in Costiera Amalfitana, vanta molte giovani promesse made in Italy. Tra loro spicca Andrea Dodero di “Blocco 181”, che incrocia la strada dell’ex agente CIA interpretato dal Premio Oscar.

Il ritorno maggiormente atteso resta l’ultima fatica di Christopher Nolan, il biopic “Oppenheimer” (il 23/08) sul padre della bomba atomica con un cast all star: Cillian Murphy, Matt Damon, Robert Downey Jr., Emily Blunt e Florence Pugh. I dilemmi morali dello scienziato varcano la cornice temporale della Seconda Guerra Mondiale e arrivano fino a noi. Finalmente su grande schermo con un progetto di spessore, Johnny Depp archivia – vittorioso – la battaglia legale con l’ex moglie Amber Heard e torna in sala con la corona di Luigi XV in “Jeanne du Barry – La favorita del re” (il 30/08), il racconto di una cortigiana e della sua ascesa sociale diventando l’ultima amante del sovrano. Intanto Alessandro Leo e Massimiliano Bruno dirigono i quattro episodi tragicomici del film “I peggiori giorni” (il 14/08), dopo aver dissacrato le feste comandante ne “I migliori giorni”, tra dispute familiari e truffe in grande stile. Liliana Cavani, che riceverà il Leone d’oro alla Mostra del cinema di Venezia, presenterà al festival la sua riflessione sulle lancette che scorrono veloce ne “L’ordine del tempo” (il 31/08).

E settembre? Il 14 si passa dagli enigmatici “Assassinio a Venezia” di Kenneth Branagh ad “Asteroid City” di Wes Anderson a una lunga lista di proposte per bambini, per rendere il ritorno a scuola più avventuroso con “Doggy Style”, “Il mio amico Tempesta”, “Titina” e “Il faraone, il selvaggio e la principessa”.

