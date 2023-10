Spagna, il duca che è stato costretto ad accorciare il nome della figlia: troppo lungo per essere registrato all'anagrafe

di Redazione web

Il diciassettesimo Duca di Huèscar e sua moglie Sofia Palazuelo in Spagna hanno di recente battezzato la loro seconda figlia, ma quando si sono recati all' anagrafe per registare il nome, non è stato possibile a causa della sua lunghezza e toccherà dunque abbreviarlo.

Nome troppo lungo

Il nome della bambina era Sofía Fernanda Dolores Cayetana Teresa Ángela de la Cruz Micaela del Santísimo Sacramento del Perpetuo Socorro de la Santísima Trinidad y de Todos Los Santos, un omaggio alla Duchessa d' Aba e ad altri membri della famiglia.

La duchessa era infatti conosciuta come la donna con più titoli al mondo, tanto che la cosa fu certificata dal "Guinness World Records", il suo nome completo infatti era María del Rosario Cayetana Alfonsa Victoria Eugenia Francisca Fitz-James Stuart y de Silva.

Quanto tempo impiegano i reali di spagna a chiamarsi a vicenda? Evidentemente non hanno visto il film dell'attore e regista napoletano Massimo Troisi, che nel film "ricomincio da tre", spiega alla moglie incinta che dare un nome troppo lungo a un bambino è da maleducati, in quanto ci si impega troppo a chiamarli.

