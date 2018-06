Tuffo da record, 2500 donne nude in mare per la ricerca contro il cancro

Lunedì 11 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:14 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un tuffo da record per un flash mob benefico: oltreprovenienti da 23 paesi diversi si sono radunate in una spiaggia e, dopo essersi spogliate, si sonotutte insieme. È accaduto in, nei pressi di Dublino: il tutto grazie a, che con l'evento ha voluto organizzare una raccolta fondi per la ricerca contro il cancro che ha già fruttato oltre 150mila euro.I proventi del flash mob organizzato in Irlanda saranno destinati ad un'associazione che si occupa di tumori infantili, la Aoibheann's Pink Tie. La maggior parte delle donne che hanno partecipato all'evento 'Skinny Dip', sulla spiaggia di Magheramore, avevano affrontato e sconfitto la malattia ed erano un po' riluttanti a spogliarsi mostrando le cicatrici post-operatorie, ma il fatto di essere accomunate dalla stessa situazione ha infuso un coraggio che è valso il: sbaragliato quello precedente, eseguito da 786 donne che nel 2015 si erano tuffate in Australia per promuovere un'immagine positiva del corpo femminile.L'intento, questa volta, era troppo nobile per non rispondere all'appello. Deirdre Featherstone si è dichiarata molto soddisfatta per lo spettacolare evento: «Abbiamo riempito la spiaggia, eravamo tantissime e almeno la metà di queste donne ha affrontato il cancro, ognuna di loro ha una storia e un'esperienza unica da raccontare. Togliendosi i vestiti hanno affrontato le loro paure e dopo essere uscite dall'acqua erano donne diverse».