Donna incinta al terzo mese uccisa a coltellate sullo stomaco: l'uomo le ha rubato la macchina

Martedì 29 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 17:12 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

da. La vittima,, aderiva all'app di condivisioni di passaggi in macchina chiamata, e aveva fatto salire il suo assassino come un cliente. Purtroppo l'uomo ha segnato per sempre il suo destino e del suo piccolo che portava in grembo.Lyft è un'applicazione americana per smartphone che permette ai clienti di condividere la propria auto per passaggi all'interno della città. Una sorta di autista amatoriale per certi versi simile al concetto di Bla Bla Car presente in Italia.L'omicidio è avvenuto a est di Phoenix, in Arizona. Il sospettato, identificato come, 20 anni, è fuggito con la macchina della donna. Ad inchiodarlo il gps della vettura che ha permesso alla polizia di individuarlo a oltre 180 km dal luogo dell'omicidio.I residenti di un complesso residenziale nei pressi del luogo del delitto hanno riferito alla stazione locale "ABC 15 Arizona" di aver sentito le urla della donna. Giunti sul posto hanno visto la donna in terra. «Le ho chiesto cosa fosse successo e lei ha detto che era stata pugnalata», ha detto un residente, che ha chiesto di non essere identificato. La vittima ha poi perso conoscenza ed è stato portata in un ospedale locale, dove lei e il suo bambino che portava in grembo sono stati dichiarati morti.