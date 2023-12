Donna crea finti fidanzati con l’intelligenza artificiale: «Ecco come far ingelosire il vostro ex». Il suo video tutorial

di Cristina Siciliano

Provocare la gelosia degli ex con l'intelligenza artificiale? È possibile. Lo sa bene Madeline Salazar che attraverso il suo profilo TikTok ha rivelato di utilizzare il software per aggiungere un finto fidanzato nelle sue foto. In un video social, la 29enne ha mostrato prima l'immagine di lei sola sulla metropolitana e poi, un'immagine in cui un uomo misterioso appoggia la testa sulla sua spalla. Madeline ha spiegato ai suoi follower il processo di creazione della foto attraverso un video Tiktok.

La storia

«Ci sono volute circa due ore e mezza per creare il montaggio.

«Ricevo ogni giorno commenti e messaggi che mi chiedono se posso modificare le foto per far ingelosire il loro ragazzo o perché il marito le fa arrabbiare - ha spiegato Madeline -. Utilizzo Photoshop e sto mostrando dettagliatamente i metodi su come apportare queste modifiche attraverso il mio canale YouTube. Quindi se qualcuno ha un ex che vuole far ingelosire, può guardarlo».

