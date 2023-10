Moglie trascurata dal marito, l'idea originale per farlo ingelosire: «Da quel momento è cambiato»

di Redazione web

«I can buy myself flowers». Dev'essere stata la frase della canzone di Miley Cyrus ad ispirare la signora che ha raccontato la sua storia sui social. Esistono diversi modi, infatti, per ravvivare un matrimonio che, con il passare del tempo, può essersi un po' spento. Gli stratagemmi, però, non devono rischiare di compromettere ciò che, magari, è già fragile e, proprio per questo, gli utenti di Twitter, dopo avere letto la storia di della donna che ha svelato il metodo che ha messo in pratica per attirare l'attenzione del marito, hanno lasciato commenti esilaranti.

La vicenda

Una signora pensava che il suo matrimonio fosse spento da un po' e che, soprattutto, il marito fosse alquanto distratto dal lavoro e che, quindi, non le riservasse più le attenzioni di un tempo o i piccoli regali che era solito farle. Quindi, la donna ha raccontato la sua situazione nel profilo di Twitter di Fesshole, dove gli utenti si raccontano in modo anonimo. La protagonista della storia ha scritto: «Mi sono mandata un mazzo di fiori anonimo per fare ingelosire mio marito che mi ha chiesto subito da chi provenissero se non era stato lui a mandarmeli.

I commenti degli utenti social

Il post della signora che in anonimo ha raccontato la sua vicenda, ha riscosso molto successo, anche perché è alquanto insolita. I commenti degli utenti social, però, sono davvero esilaranti: «Invece di migliorare la situazione, l'hai peggiorata: ora tuo marito pensa che lo tradisci. Complimenti», «Ho la sensazione che vi stiate tradendo a vicenda» oppure «Sono impressionato da questo piano geniale».

