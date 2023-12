Trump choc sui migranti: «Avvelenano il sangue americano»

di Redazione web

Donald Trump ha affrontato in maniera violenta la crisi dei migranti durante un comizio in New Hampshire accusando le persone che attraversano il confine di «avvelenare il sangue degli Stati Uniti». La retorica anti-migranti dell'ex presidente non è una novità ma a Durham, a poche settimane dalla primarie dei repubblicani in Iowa, ha raggiunto nuove vette di aggressività. «Stanno avvelenando il sangue del nostro Paese. Stanno arrivando nel nostro Paese, dall'Africa, dall'Asia, da tutto il mondo», ha attaccato il tycoon ribandendo che se tornerà alla Casa Bianca inasprirà le leggi sull'immigrazione del suo primo mandato.

«Schiacceremo il corrotto Biden»

«Vinceremo le primarie del New Hampshire, poi schiacceremo il corrotto Joe Biden il prossimo novembre».

Ultimo aggiornamento: Domenica 17 Dicembre 2023, 08:30

