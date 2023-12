Rudy Giuliani, l'ex avvocato di Donald Trump condannato a pagare 148 milioni di risarcimento per diffamazione

di Nikita Moro

Rudy Giuliani, di 79 anni ed ex avvocato di Donald Trump, è stato condannato a risarcire 148 milioni di dollari le due scutatrici che aveva accusato di aver aiutato a rubare le elezioni 2020 a Trump.

Ruby Freeman e Wandrea ArShaye Moss avevano fatto causa a Giuliani chiedendo 48 milioni di dollari di danni per averle falsamente e ripetutamente accusate boicottaggio durante le elezioni presidenziali. Accuse pubbliche, quelle di Giuliani, che hanno esposto le due donne a una valanga di minacce.

Il risarcimento

La condanna a pagare 148 milioni di risarcimento per diffamazione alle due ex scrutatrici della Georgia (Usa) colpisce Rudy Giuliani, già da mesi sul lastrico e non in grado di pagare i milioni di spese legali per le cause scaturite dal suo attivissimo ruolo di legale di Donald Trump nei ricorsi contro i risultati elettorali del 2020.

Non a caso i suoi avvocati, nell'arringa finale, avevano detto ai giurati che accettare i 43 milioni richiesti dall'accusa avrebbe segnato "la fine di Giuliani".

Il peso della condanna

Non è chiaro come l'ex sindaco di New York, che è già stato costretto a mettere in vendita il suo appartamento a Manhattan, potrà pagare questa cifra, anche perché ci sono altre cause di diffamazione, ancora più pesanti, che sta fronteggiando, come quelle contro le società delle macchine elettorali, che Giuliani ha accusato di essere al centro delle presunte frodi elettorali.

La questione più urgente per l'ex procuratore, ed avvocato lui stesso, anche se sospeso dall'ordine per il modo in cui ha sostenuto argomenti infondati sui brogli elettorali, è quella delle spese legali che non riesce a pagare. Tanto che è stato denunciato dai suoi stessi ex legali che esigono 1,4 milioni di parcelle inevase.

Ultimo aggiornamento: Sabato 16 Dicembre 2023, 13:08

