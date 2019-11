«Dolcetto o scherzetto?», ma tra le caramelle c'erano psicofarmaci: bimba di tre anni ricoverata

Una bambina di tre anni è stata ricoverata in ospedale dopo che all'interno delle caramelle raccolte durante il tradizionale

Sabato 2 Novembre 2019, 10:37

le sono stati dati degli psicofarmaci: è accaduto in Australia a Bacchus Marsh, un sobborgo di Melbourne. La piccolaha iniziato a mangiare i dolcetti che aveva raccolto durante il suo giro la notte scorsa e si è sentita male.La madre Tara, intervistata dal quotidiano Herald Sun, ha detto che si è spaventata quando ha visto che la sua bambina stava barcollando: «Pensavo stesse soffocando per colpa del lecca lecca, poi mi ha mostrato alcune compresse e ho capito che non erano caramelle», ha detto la donna. Secondo i media australiani la bambina avrebbe ingerito, un farmaco che solitamente cura i disturbi legati al bipolarismo.Secondo la polizia di Victoria,, si sarebbe trattato solo di un incidente: «Nessuna intenzione maligna» dietro quanto è successo, hanno detto gli agenti. La bambina è stata portata in ospedale per dei controlli, mentre gli inquirenti stanno indagando sull'episodio in quanto isolato e non ci sarebbero state altre segnalazioni simili nella zona.