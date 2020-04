Dipendente dell'Oms ucciso in un attacco: trasportava campioni di test per il coronavirus

Un dipendente dell'Oms è rimasto ucciso in un attacco avvenuto ieri nello stato di Rakhine, in Birmania. A denunciare l'accaduto è il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, che ha «condannato fermamente l'attacco contro un veicolo dell'Oms che trasportava campioni per il test del coronavirus». Il portavoce del Palazzo di Vetro in una nota ha precisato che oltre dipendente dell'Oms, il cui nome è Pyae Sone Win Maung un funzionario del governo è rimasto gravemente ferito.



Il segretario generale ha espresso le condoglianze alla famiglia della vittima, ha «chiesto un'indagine completa e trasparente sull'incidente e che gli autori siano assicurati alla giustizia».



Il quotidiano di stato "Global New Light of Myanmar" per l'attacco ha incolpato i separatisti dell'esercito arabo, mentre l'organizzazione ribelle ha scaricato le responsabilità sulle forze armate birmane. Le Nazioni Unite, da parte loro, hanno dichiarato che «cercheranno maggiori informazioni sulle circostanze di questo incidente».





Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Aprile 2020, 22:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA