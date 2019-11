Scopre di avere da 20 anni un dente dentro il naso: ecco cosa è successo

Lunedì 11 Novembre 2019, 18:53

Ha avuto unsenza mai accorgersene. Zhang Binsheng, 30enne della città di Harbin, nella Cina nord-orientale, si è recato in ospedale perché da circache non era riuscito a liberare in alcun modo. Infastidito dal disturbo si è rivolto ai dottori facendo una scoperta che ha lasciato tutti senza parole.L'ostruzione era infatti causata di un dente che aveva perso in un incidente all'età di 10 anni. Per 20 anni il corpo estraneo è rimasto nel naso senza che il paziente si accorgesse di nulla, come riporta anche il Daily Mail. I medici gli hanno spiegato che il dente era stato "trattenuto per via intranasale", un problema causato da danni fisici o problemi di sviluppo. Il dente ha continuato a crescere e a mettere radici nel naso, una condizione piuttosto rara.Il ragazzo a 10 anni era caduto dal terzo piano di un centro commerciale. Ricordava di essersi rotto i denti, ma quello mancante non era stato trovato. Dopo aver avuto un brutto raffreddore ha continuato ad avere congestione nasale e un brutto odore sempre nel naso, così si è rivolto ai medici. I dottori hanno estratto il dente, di circa un centimetro, dalla cavità nasale con un intervento chirurgico. Ora il paziente sta molto meglio e si riprenderà in fretta.