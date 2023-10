Daniele Marino, morto a 28 anni il medico dell'Amerigo Vespucci: vittima di un incidente in moto in Brasile

di Redazione web

È morto Daniele Marino, il tenente di vascello imbarcato su nave Vespucci in qualità di medico di bordo per la campagna in corso. Il 28enne è rimasto vittima di un incidente a Fortaleza, in Brasile. Lo rende noto la Marina Militare. «Il tragico evento è avvenuto durante la sosta in porto della nave - spiega una nota -. Sono in corso le verifiche del caso per determinare le dinamiche dell'incidente a cura delle autorità locali preposte. La famiglia è stata avvisata e la Marina è vicina ai familiari garantendo ogni necessario supporto». L'incidente di moto, in base a quanto si apprende, è avvenuto a Caucaia, nello stato di Fortaleza.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="it" dir="ltr">La <a href="https://twitter.com/hashtag/Difesa?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Difesa</a> e il Min. <a href="https://twitter.com/GuidoCrosetto?ref_src=twsrc%5Etfw">@GuidoCrosetto</a> esprimono i sentimenti del più profondo cordoglio e si stringono in un ideale abbraccio ai familiari del TV Daniele Marino <a href="https://twitter.com/hashtag/MarinaMilitare?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#MarinaMilitare</a>, medico di bordo di <a href="https://twitter.com/hashtag/NaveVespucci?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#NaveVespucci</a>, tragicamente scomparso in <a href="https://twitter.com/hashtag/Brasile?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Brasile</a> a causa di un incidente stradale. <a href="https://t.co/2YonPBgVLh">pic.twitter.com/2YonPBgVLh</a></p>— Ministero Difesa (@MinisteroDifesa) <a href="https://twitter.com/MinisteroDifesa/status/1710919419742801922?ref_src=twsrc%5Etfw">October 8, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Il cordoglio

«La Difesa e il ministro Guido Crosetto esprimono i sentimenti del più profondo cordoglio e si stringono in un ideale abbraccio ai familiari del TV Daniele Marino della Marina Militare, medico di bordo di Nave Vespucci, tragicamente scomparso in Brasile a causa di un incidente stradale».

