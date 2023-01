Dakar, turista italiano morto: era dietro una duna per seguire la gara

Un turista italiano è morto in un incidente sulla pista del rally della Dakar 2023. Lo ha reso noto l'organizzazione.

Turista investito e ucciso nel deserto durante il rally Dakar

Il turista italiano è stato investito durante la nona tappa del rally Dakar tra Riad e Harad, in Arabia Saudita, hanno detto gli organizzatori. «Uno spettatore di origine italiana che si trovava dietro una duna è rimasto ferito sulla pista del rally», ha dichiarato Amaury Sport Organization in un comunicato stampa. Evacuato in elicottero, il connazionale è morto durante il trasferimento in ospedale.

Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Gennaio 2023, 19:35

