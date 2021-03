Covid, i medici tedeschi chiedono un nuovo lockdown a causa della variante inglese

I medici di terapia intensiva in Germania chiedono di tornare subito al lockdown. "Alla luce dei dati del contagio, che mostrano un aumento delle infezioni da Covid e la diffusione della variante britannica, noi peroriamo con forza la causa di un ritorno al lockdown per evitare una terza ondata forte della pandemia", affermano.

L'aumento dei casi ha mostrato che la Germania si trova ormai in piena terza ondata e gli ospedali sono tornati a vivere una situazione critica. A lanciare l'appello è stato Christian Karagiannidis, direttore scientifico dell’Associazione dei medici di terapia intensiva, in un'intervista in una radio locale.

