Covid, Germania: boom di contagi. L'incidenza settimanale vola a 201 per 100mila abitanti

L'incidenza settimanale di casi confermati di infezione da Coronavirus per 100mila abitanti ha raggiunto quota 201,1 in Germania, la più alta da inizio pandemia. Il dato arriva oggi dal Robert Koch Institut: giovedì l'incidenza registrata era stata di 154,5 casi, una settimana prima di 130,2. Il picco precedente era stato raggiunto il 22 dicembre 2020, al culmine della seconda ondata di Coronavirus, con 197,6 casi per 100mila abitanti su sette giorni.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Novembre 2021, 09:32

