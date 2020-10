Covid, Galles in lockdown da venerdì. Attesa per il discorso di Boris Johnson. Contagi record in Germania

Il Galles entrerà in lockdown da venerdì fino al 9 novembre nel tentativo di frenare l'epidemia da coronavirus. Lo ha annunciato il primo ministro gallese, Mark Drakefors introducendo le misure più severe di tutto il Regno Unito. A partire dalle 18 ora locale di venerdì, sarà chiesto agli oltre 3 milioni di cittadini di rimanere a casa, mentre i negozi non essenziali saranno chiusi.

Intanto oggi alle 17 è attesa la conferenza stampa del primo ministro iBoris Johnson. Circa 28 milioni di persone in Inghilterra, oltre metà della popolazione, vivono da oggi sotto le rigide restrizioni imposte per far fronte all'ondata di casi di coronavirus. Il governo del primo ministro Boris Johnson ha introdotto un sistema di lockdown a tre livelli per cercare di contenere la malattia. La Gran Bretagna è il paese più colpito in Europa, con oltre 43.000 morti e quasi 700.000 casi.

Le ultime misure vietano le riunioni al chiuso di persone di famiglie diverse nella capitale Londra e in altre parti dell'Inghilterra.

L'Irlanda è il primo paese europeo a tornare al lockdown. Dublino tornerà al livello più alto di restrizioni sul Covid dalla mezzanotte di mercoledì. Con le nuove misure resteranno chiusi i negozi non essenziali, mentre bar e ristoranti potranno funzionare solo da asporto. Aperte invece scuole e strutture per l'infanzia. Il premier Micheal Martin ha dato l'annuncio in diretta televisiva, sottolineando che le prove che la situazione potesse aggravarsi nelle settimane a venire erano «troppo forti» per essere ignorate.

Republic of Ireland to move to highest coronavirus restrictions https://t.co/8EoBi1hgve — BBC News (UK) (@BBCNews) October 19, 2020

Covid, Germania record di casi

Intanto in Germania il numero di casi di coronavirus torna a stabilire un nuovo triste record. Secondo il bollettino dell'Istituto Robert Koch, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 6.868 contagi, il numero più alto finora, e 47 morti. Ieri i casi positivi erano stati 4.325 e 12 i decessi. Con gli ultimi dati sale a 373.167 il numero delle persone contagiate e 9.836 quello delle vittime.

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Ottobre 2020, 16:30

