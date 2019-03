Cotton fioc incastrato nell'orecchio, sviluppa una pericolosa infezione: salvato per miracolo

Rifiuta le terapie anti-tumore e raduna gli amici: «Sciolgo gli ormeggi, volevo salutarvi»​

Ungli si erasinistro, causandogli unagrave e pericolosa, che però era stata sottovalutata. È vivo per miracolo unin ospedale dopo aver accusato vari sintomi, tra cui vomito e convulsioni, e che aveva avuto anche un collasso.È accaduto nel il caso medico è infatti stato affrontato dal portale scientifico BMJ Case Reports . Il 31enne, dopo aver spinto iltroppo all'interno dell'orecchio, aveva infatti sviluppato una, che di solito colpisce le persone anziane con problemi di diabete o immunocompromesse. A causare questa grave infezione, di solito, è unpotenzialmente letale, lo Pseudomonas aeruginosa.Nel caso del 31ennee salvato per miracolo dai medici, come riporta IFLScience , a causare l'infezione è stata una porzione di cotton fioc rimasta incastrata nell'orecchio per diversi anni, causando anche graviper tutto questo lasso di tempo. L'uomo aveva sottovalutato questi sintomi, fino a quando la sua condizione non è peggiorata, causandogli anche veri e propri malori. La parte di cotton fioc rimasta all'interno dell'orecchio, infatti, aveva praticamente raggiunto il cranio, provocando anche degli. Oggi l'uomo si trova ricoverato in ospedale da circa due mesi, ma le sue condizioni per fortuna sono in netto miglioramento e se i prossimi accertamenti medici saranno soddisfacenti, potrebbe presto far ritorno a casa.Anche se molti di noi utilizzano iper pulire le orecchie, gli stessi produttori sono soliti sconsigliare il loro utilizzo nel condotto auditivo esterno. Da tempo, infatti, l'utilizzo sbagliato di questi prodotti rappresenta la principale causa al mondo di perforazione del timpano