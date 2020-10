Coronavirus, quasi 20 mila dipendenti di Amazon Usa sono risultati positivi al covid

Amazon toglie dalla vendita le maschere di Halloween a tema coronavirus dopo la pioggia di critiche

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Ottobre 2020, 15:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA

QuasinegliAd affermarlo è la stessa azienda, secondo quanto riportato da Cnbc. Le stime di Amazon su casi presunti e accertati sono state messe a punto valutando i dati disponibili sui suoi dipendenti in prima linea negli Stati Uniti. Il tasso di infezione, aggiunge Cnbc, è il 42% più basso delle attese rispetto a quello generale della popolazione negli Stati Uniti.La società, che è la prima a rilasciare questo tipo di dati, ha registrato 19.816 casi positivi tra i suoi 1,37 milioni di lavoratori in prima linea di Amazon e Whole Foods Market tra il 1 ° marzo e il 19 settembre. Il verificarsi di diversi focolai di virus all'inizio della pandemia ha messo Amazon sotto pressione per introdurre il distanziamento sociale e test di massa nei suoi siti globali. La società ha assunto dozzine di tecnici di laboratorio per costruire un laboratorio negli Stati Uniti in modo da evitare di esaurire le scorte della popolazione generale e sta conducendo migliaia di test al giorno con l'obiettivo di raggiungere 50.000 in 650 siti negli Stati Uniti entro novembre.