Epidemia intestinale misteriosa, allarme in Nord Corea: Kim ordina quarantena di massa. Cosa sta succedendo

Una nuova malattia intestinale spaventa il mondo. In Corea del Nord spunta una nuova epidemia misteriosa non ancora identificata e la reazione delle autorità di Pyongyang non promette niente di buono. Il Governo di Kim Jong-un, infatti, ha reso noto che il Paese sta affrontando un nuovo focolaio che si aggiunge a quello da Coronavirus e ha ordinato la quarantena di massa.

A riportare la notizia è l'agenzia di stampa ufficiale in Corea del Nord, KCNA, che afferma che mercoledì 15 giugno sono state inviate medicine nella città di Haeju per aiutare i pazienti che soffrono di quella che viene definita «epidemia enterica acuta». Gli esperti sanitari sospettano che possano trattarsi di tifo o colera, ma ancora non c'è chiarezza. Come non è chiaro il numero di persone coinvolte.

La Corea del Nord si appresta a vivere un'altra emergenza sanitaria, nonostante sia ancora alle prese con il Covid. Il Paese infatti ha dichiarato lo stato di emergenza solo dallo scorso maggio e il governo di Pyongyang sembra essersi fatto trovare impreparato. Il Paese ha segnalato la presenza di 26.010 persone con sintomi di febbre, ma nel Paese mancano i kit per i test Covid. Molti sospettano anche che il governo abbia sottostimato i nuovi casi. Il bilancio delle vittime legato all'epidemia è di 73, afferma il governo, ma l'Organizzazione mondiale della sanità e altri hanno affermato di temere che la situazione sia molto peggiore.



