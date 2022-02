Connie è viva per miracolo: «Ha galleggiato per 2 giorni in un lago a -10°»

Una donna congelata è sopravvissuta per due giorni su un materasso galleggiante nelle acque di un lago con temperature 10 gradi sotto lo zero. Secondo quanto riferito dai media locali, una donna arenata è stata scoperta dopo aver galleggiato per due giorni su un materasso gonfiabile nel mezzo di un lago dell'Oklahoma.

Leggi anche > «Mio marito piega il pigiama così, è normale?»: lo sfogo social della ragazza diventa virale

La donna ha galleggiato in balia dei venti su una zattera gonfiabile per oltre 3 chilometri, a temperature che hanno oscillato dai -2°C ai -10°C. Secondo World Weather, la donna, una volta arrivata alla deriva, ha vagato a piedi prima di essere salvata sui binari del treno vicino al lago Texoma.

Il capotreno Cristhian Sosa e l'ingegnere ferroviario Justin Luster si sono imbattuti nella donna durante il loro normale viaggio in direzione sud a bordo di un treno merci da Madill, Oklahoma, a Irving, in Texas. Era sdraiata in terra e si stava aggrappando al materasso, agitando le braccia e gridando aiuto.

«Era letteralmente sdraiata a terra e agitava un braccio. Il braccio sinistro, l'unico che riusciva a muovere, chiedendo disperatamente aiuto. Abbiamo immediatamente capito che era ferita e aveva bisogno di aiuto», ha dichiarato Sosa.

«Naturalmente, all'inizio, abbiamo pensato che stesse delirando, non sapevamo davvero cosa fosse successo e non lo abbiamo capito fino a quando non siamo arrivati ​​sul posto. Quella donna ha galleggiato su quel materasso per due giorni», ha aggiunto l'ingernere ferroviario.

La donna si è identificata solo con il nome, Connie. E solo grazie all'aiuto della coppia è ancora viva. I due hanno fermato il treno per aiutarla e hanno subito allertato i soccorsi. I due l'hanno spostata vicino al secondo motore del treno per riscaldarla perché mostrava i segni dell'ipotermia e le sue mani erano tagliate e sanguinanti.

Nonostante questo, Connie, ha lottato e camminato dal lago fino ai binari per cercare qualcuno che la potesse salvare. Connie ha dichiarato ai due che per due giorni ha galleggiato sul bacino artificiale, parzialmente congelato, dopo aver perso le tracce del suo compagno.



La donna e il suo compagno avevano usato il materasso gonfiabile come zattera per raggiungere una barca sul lago, ha detto l'Oklahoma Highway Patrol. Ma dell'uomo ancora non ci sono tracce. Successivamente è stata portata in un ospedale locale dove sta ricevendo le cure del caso e i medici informano che dovrebbe riprendersi completamente.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Febbraio 2022, 16:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA