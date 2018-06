Giallo a Chernobyl: devastante incendio nella foresta contaminata

Chernobyl brucia. Un incendio che ha coinvolto circa 10 ettari di foresta contaminata è divampato nella zona di Chernobyl, teatro nel 1986 del peggior disastro nucleare della storia: lo riferisce l'agenzia di stampa Unian citando la protezione civile ucraina.



Al momento 29 mezzi e 120 vigili del fuoco, nonché un aereo e un elicottero, sono all'opera per cercare di estinguere le fiamme.



Secondo la portavoce della protezione civile per la regione di Kiev, Viktoria Ruban, l'incendio interessa la zona vicino al villaggio abbandonato di Kopachi, dove sorge la «foresta rossa», ovvero una pineta dove gli alberi morirono diventando rossi in seguito alle radiazioni dovute alla tragedia di Chernobyl.



«La situazione - scrive su Facebook il premier ucraino Volodimir Groisman- è completamente sotto controllo». «A Kiev e nella stessa zona di Chernobyl, in particolare nella zona vicino alla centrale nucleare, il livello delle radiazioni è notevolmente sotto il livello massimo. Non bisogna preoccuparsi. Ribadisco ancora una volta - ha scritto Groisman, citato da Ukrainska Pravda - che la situazione è completamente sotto controllo».

