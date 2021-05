Charlotte compie 6 anni e mamma Kate pubblica la foto. Ma lo scatto diventa un caso: ecco perché

Una nuova foto scattata dalla mamma Kate è stata pubblicata in occasione dei sei anni della principessa Charlotte. Sorridente, capelli lunghi e sciolti, vestitino a fiori, la secondogenita dei duchi di Cambridge assomiglia sempre di più al papà William.

L'immagine è stata scattata nel fine settimana a Norfolk, nella residenza di Anmer Hall. Qualche giorno fa Kate e William hanno festeggiato il loro decimo anniversario di matrimonio pubblicando, oltre alle foto ufficiali, un video con Charlotte e i fratelli George, sette, e Louis, tre. La famiglia era ripresa durante una giornata in spiaggia, sempre a Norfolk.

Ma lo scatto di mamma Kate su social ufficiali sta diventando un caso nazionale. Cosa è successo? I sudditi, nonché followers della Royal family, si sono chiesti. Ma è lei o non è lei la bimba ritratta? «Sembra un fotomontaggio», hanno scritto in tanti. Anche se in molti hanno sottolineato la somiglianza con il papà William

Ultimo aggiornamento: Domenica 2 Maggio 2021, 09:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA