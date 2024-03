Cattura un serpente in un asilo e salva i bambini. Poi va a casa e muore: il rettile lo aveva morso in un braccio. «Era il più velenoso al mondo» Jerromy aveva 47 anni ed è morto da eroe dopo aver salvato i bambini di un asilo nido da un serpente molto velenoso che poi l'ha ucciso. È successo ieri in Australia, ome riporta il Courier Mail.







di Redazione web Jerromy aveva 47 anni ed è morto da eroe dopo aver salvato i bambini di un asilo nido da un serpente molto velenoso che poi l'ha ucciso. È successo ieri in Australia, Come riporta il Courier Mail. Chiamato da un parente per salvare i bimbi dell'asilo da un serpente Jerromy Brookes è stato chiamato da un parente di uno dei bambini ospitati nel centro per l'infanzia che gli aveva chiesto di aiutarlo a rimuovere il rettile. Pare comunque che non fosse un addestratore o un esperto di serpenti ma non si è tirato indietro ed è andato ad aiutare i bambini. L'asilo nido si trova nel Queensland settentrionale a Deeragun, un sobborgo di Townsville. Jerromy è entrato nell'asilo, ha rimosso il serpente - un serpente bruno, uno dei più velenosi sulla terra - l'ha messo nella borsa ed è tornato a casa dove ha raccontato alla moglie cosa aveva fatto. Jerromy ha cominciato a sentirsi male a casa Ad un tratto Jerromy ha cominciato a sentirsi male e la moglie ha chiamato i soccorsi che l'hanno trasportato in ospedale in condizioni critiche, dove poi è deceduto. Sul braccio sinistro presentava diversi morsi del serpente. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Marzo 2024, 11:28

