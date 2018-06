I carboni ardenti del barbecue restano sulla spiaggia, bimbo di 4 anni si ustiona i piedi

Mercoledì 20 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:12 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Cammina suii a causa della disattenzione di alcuni bagnanti, bimbo disi ritrova con. Il piccolo Matthew Mills si trovava sulla Swansea Bay con la sua famiglia, quando, non sapendolo, è passato sopra a dei, resti di un barbecue fatto in spiaggia.Il fuoco, come riporta anche la stampa locale , era spento ma le ceneri coperte dalla sabbia ancora ardenti e il bambino si è causato gravissime ustioni sui piedi. Il bambino non riusciva a camminare per il dolore e ha dovrà aspettare qualche giorno prima di potersi muovere e tornare a scuola. «Erano circa le 17 di domenica quando siamo andati in spiaggia, non c’era quasi nessuno. I miei tre bambini sono andati a giocare insieme a quelli del nostro amico. Li ho visti andare a raccogliere alcune conchiglie, e poi Matthew ha iniziato a urlare», ha raccontato la mamma del bimbo.Quando è corsa verso di lui si è accorta dell'ustione e ha provato a lenire il dolore mettendogli i piedini in acqua. Il bimbo ha pianto per più di un'ora e anche se le sue ferite passeranno dovrà fare attenzione in questi primi giorni a camminare. Fare barbecue o falò in spiaggia è severamente vietato in Galles, così come in molte altre spiagge d'Europa.