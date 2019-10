Il cane toglie il cuscino al padrone per gioco: 17enne batte la testa e resta paralizzato

Ragazza lancia il gatto in giardino per farlo inseguire dal cane: video choc del sadico gioco

Lunedì 21 Ottobre 2019, 17:12

Il caneo mentree ilHarvey Leyland, 17enne di Wigan, nel Regno Unito, era sdraiato sul divano quando ilper gioco, ha tolto il cuscino che era sotto la suafacendolo sbattere a terra.Dopo l'incidente non sembrava fosse successo nulla, il ragazzo è andato in camera sua e si è messo a riposare ma poco dopo ha iniziato a stare malissimo. Il giovane ha provato a chiedere aiuto al fratello che lo ha trovato immobile, con difficoltà a muoversi e a respirare, così ha chiamato subito i soccorsi. In ospedale i medici gli hanno indotto il coma per 4 giorni per capire cosa fosse accaduto e analizzare il caso scoprendo che Harvey aveva subito due mini-ictus e un ictus spinale che causavano lesioni alle sue vertebre.«Harvey ha dovuto essere alimentato attraverso un tubo per le prime due settimane e inizialmente non era in grado di parlare», ha spiegato la madre alla stampa locale, dicendo che la prima volta che lo ha sentito nuovamente parlare si è commossa. Dal giorno dell'incidente non ci sono stati molti miglioramenti: il giovane è sulla sedia a rotelle, ha il catetere ma lentamente dà segni di speranza. Ha iniziato a muovere qualche dita e secondo i medici potrà recuperare con molta fisioterapia.La famiglia ha però avviato una raccolta fondi per poter adattare la casa alla nuova condizione del 17enne che è prigioniero in camera sua. Occorrono mezzi per poterlo far muovere in casa e per sostenere le cure domestiche