Ragazza lancia il gatto in giardino per farlo inseguire dal cane: video choc del sadico gioco

Wagga Wagga: A woman's being investigated for allegedly throwing a pet cat in a 'disgusting' act of animal cruelty. Charli Gowland is accused of throwing her friend's domestic long hair cat across her yard because she says it was attacking her dogs. #7NEWS https://t.co/sMD0lcm8F5 — 7NEWS Sydney (@7NewsSydney) 16 ottobre 2019

Giovedì 17 Ottobre 2019, 20:08

Unaè stata ripresa mente lanciava con forza il gatto dell'amico verso il giardino. Nel video, che si interrompe subito, si può vedere un cane che corre a inseguire il gatto, come fosse un gioco. La polizia australiana ha descritto ilcome vergognoso, ribadendo la tolleranza zero verso i maltrattamenti sugli animali. La ragazza,, di Wagga Wagga, Nuovo Galles del Sud,, è stata accusata di crudeltà verso gliIl video è stato anche pubblicato su Instagram Gowland ha poi porvato a scusarsi per il suo folle gesto, difendendosi dicendo che l'animale è ancora vivo, anche se un suo amico avrebbe detto il contrario. Secondo il Mail Online, un agente didiha dichiarato: «Ho visto il video ed è orribile. A parte il fatto che è davvero disgustoso, non vedo perché postarlo sui social. Perchè qualcuno dovrebbe vedere un video del genere? Non è affatto divertente». Eppure il sadico gioco è diventato virale nel giro di poche ore, anche se molti hanno espresso disgusto per quest'atto senza cuore. Alcuni hanno anche chiesto che la ragazza sia in qualche modo punita, condannandola per la ferocia e per quella didascalia sotto il post diche ha fatto infuriare tutti: «Uccidilo!».