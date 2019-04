Camere lussuose, bagni privati e chiavi magnetiche in treno: ecco l'esclusivo servizio della Caledonian Sleeper

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Unper viaggiare dall'Inghilterra alla Scozia in pieno lusso. Caledonian Sleeper ha messo a disposizione un servizio unico al mondo,sedili reclinabili e chiavi magnetiche in stile hotel, tutto all'interno del convoglio di un treno.L'idea è quella di far sentire i passeggeri come si trovassero in un albergo, con tutti i comfort. Il treno da 100 milioni di sterline consiste di 75 nuove carrozze, che sostituiranno gli attuali treni effettuati negli anni '80, per il trasporto di passeggeri tra Londra e la Scozia. I treni partiranno prima sulla rotta Lowlander tra Londra e Glasgow e Edimburgo, prima di iniziare sulla rotta Highlander tra Londra e Aberdeen, Inverness e Fort William.Si potrenno scegliere le camere da letto, tra singole e doppie con prezzi che andranno dalle 45 sterline alle 400. «C'è qualcosa di magico nell'andare a dormire in un'estremità del paese e poi svegliarsi in un altro», ha dichiarato il responsabile di Caledonian all' Independent, «È un'esperienza unica».