Brucia la California. Il Carr Fire, il devastante incendio che sta mettendo in ginocchio il nord dello Stato attorno a Redding, ha già fatto due vittime e a

istrutti almeno 500 edifici mentre altri 5.000 sono a rischio, tanto più che fra il caldo e vento, i pompieri faticano a domare l'incendio, contenuto solo al 5%.

Il Carr fire in tre giorni ha già bruciato un'area di oltre 20.000 ettari. Il villaggio di Keswick, di 450 abitanti, non esiste più. Siccità, caldo e venti rendono l'incendio particolarmente pericoloso e imprevedibile, dicono i portavoce dei circa 3.400 vigili del fuoco impegnati senza sosta da mercoledì sul fronte dei roghi che si allargano in tutte le direzioni, spingendosi in particolare verso sud-est.

This is how awesome OUR LEOs are in Shasta County! ❤️#CarrFire @CHPRedding pic.twitter.com/pNRimNvhRM — TinselTits McGhee (@Yurmom31) 28 luglio 2018

lmeno nove persone risultano disperse. Già dGli sfollati a Redding sono almeno 38.000 su 90.000 abita