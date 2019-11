Almeno quattro persone sono morte e altre sei sono rimaste ferite a Fresno, in California , dove qualcuno in serata - forse più di uno sparatore - è entrato in un giardino di casa dove era in corso un party privato e ha aperto il fuoco sulla gente, che stava guardando insieme una partita di football. Lo rendono noto i media statunitensi, fra cui il New York Times. Non è ancora chiaro il motivo del gesto, né chi siano i killer. Alcuni dei feriti sono stati portati in ospedale in condizioni critiche.

Several people have been killed after nine were shot at a party in Fresno, California.



The shooting is said to have taken place while family and family friends were watching a football game in the garden together.



