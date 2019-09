Calcio, l'ex Chelsea Drinkwater picchiato a sangue da sei uomini: «Spezzategli le gambe»

L'ex centrocampista del Chelsea e del Leicester campione d'Inghilterra con Ranieriha vissuto momenti terrificanti all'esterno del Chinawhite club di Manchester: è stato infatti ripetutamenteda sei uomini uscendone con il volto tumefatto e problemi a una caviglia.«Spezzategli le gambe, spezzategli le gambe»: lo hanno cantato ripetutamente e hanno rischiato di farlo davvero. Il centrocampista, ancora di proprietà dele ora in forza al Burnley, campione d'Inghilterra nel 2016 con il Leicester, è stato vittima di un clamoroso pestaggio perchè avrebbe provato a rimorchiare la ragazza di un altro calciatore presente nel locale.Le foto del calciatore dopo la rissa sono state pubblicate in esclusiva dal tabloid inglese Sun:ci avrebbe ripetutamente provato con la fidanzata del calciatore sudafricanofino a destare il nervosismo di quest'ultimo (che gioca in League Two, quarta divisione inglese).A quel punto la questione è degenerata:è stato portato fuori dal locale ed è lì che ha subito l'aggressione, alla quale lo stesso Nthle non ha però partecipato. «C'era sangue dappertutto - ha raccontato un testimone al Sun - Sapevano che era una star della Premier League e gli saltavano di proposito sulla caviglia in modo da fargli male».

Domenica 8 Settembre 2019, 15:32

